بشرى سارة من التموين للمواطنين

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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلن أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين أن الوزارة توفر المنتجات لمائة مليون مواطن باستمرار وتزيد من الضخ في المناسبات الاجتماعية الخاصة مثل شم النسيم الذي اقترب، حيث وفرت الأسماك واللحوم والدواجن، لافتًا إلى أنه يتم متابعة المنتجات التي يتم طرحها في الأسواق ومنافذ البيع.

وأضاف مساعد وزير التموين خلال مداخلته في برنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز" أنه تم توفير كل احتياجات الأسر والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لافتًا إلي أنه يتم استيراد اللحوم من السودان والبرازيل ويتم بيعها في الأسواق بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرًا إلي أن كل الفنادق تستخدم اللحوم المجمدة لجودتها.

وأكد أن مصر بها احتياطي يكفي أكثر من 4 أشهر مشيرًا إلي أن إنتاج المزارع السمكية ساهم في خفض الأسعار، ولفت إلي أن هناك 1800 سوبر ماركت في مصر يشارك بعرض منتجات معرض"أهلا رمضان" بالأسعار المخفضة وفقًا للإجراءات الاحترازية.

https://www.youtube.com/watch?v=7nbq3yjnuZQ&feature=emb_logo


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