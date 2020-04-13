أول تعليق من "الصحة العالمية" على واقعة طبيبة الدقهلية

13 أبريل 2020 - 01:33 م

قال جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية، إن كل دولة بالعالم تطبق بروتوكولات علاج من الممكن أن تنضم للبرنامج العالمى لكى نصل إلى برنامج أسرع للوصول لفاعلية العلاج ومصر استجابت وشاركت فى التجارب وتعتبر جزءًا من التجارب العالمية للمرض.

وأشار ممثل الصحة العالمية بمصر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، "إلى ما حدث فى محافظة الدقهلية من منع أهالى القرية دفن إحدى الطبيبات بعد وفاتها بفيروس كورونا المستجد، قائلًا "اللى شوفناه بالدقهلية لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن الدلائل الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية أوضحت أنه لا توجد دلائل تفيد بانتقال الفيروس من جسد المتوفى".

وتابع: أناشد الجميع الالتزام بإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، مؤكدًا أنه تم أخذ عينات من المرضى بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 للوصول للقاح .