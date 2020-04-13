» "ميسى" يدعم الأطباء برسالة مهمة

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دعم ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، الطواقم الطبية التي تكافح ضد فيروس كورونا المستجد، من خلال رسالة.

وقال ميسي في رسالته: "بعد انتهاء الأسبوع العالمي للعاملين بمجال الصحة أرسل لهم الشكر الكبير على العمل الذين يقومون به".

وأضاف: "أبطال مجهولون يتحملون أياما وليال طويلة بعيدًا عن عائلاتهم من أجل تأمين سلامة عائلاتنا من فيروس كورونا، هذا إلى جانب استمرارهم في العناية بالنساء الحوامل والحفاظ على سلامة أرواح الأطفال والشباب".


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