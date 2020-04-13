طلاب مصريون بروسيا: "مرعوبين وعاوزين نرجع"

13 أبريل 2020 - 12:44 م

كشف إبراهيم البغدادي، طالب مصري يدرس في روسيا، عن عدد الإصابات بفيروس كورونا، قائلاً: "الإصابات تزداد يوميا في روسيا، إحنا خايفين وأهلنا في مصر مرعوبين وعاوزين نرجع".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى أن قرابة 70 طالبًا في المدينة التي يقطن فيها يريدون العودة لمصر، موضحًا أن رئيس الجامعة أكد أنه لن يكون هناك مشاكل لو وفرت الحكومة المصرية وسيلة لعودتهم إلى مصر.



وأكد أن روسيا تعاملهم وكأنهم مواطنين روس، موضحًا أن السفير إيهاب طلعت سفير مصر بروسيا على تواصل مستمر مع الطلاب المصريين في روسيا .

