  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جمال قطب

وفاة الشيخ جمال قطب بشكل مفاجيء تاركًا وصية غريبة

مجلس الأمة الكويتي

تداعيات اقتصادية لـ"كورونا".. خفض المرتبات الكبيرة في الكويت

الصحة العالمية

الصحة العالمية: جميع وفيات كورونا في مصر أصحاب أمراض مزمنة

إسبانيا تعتقل مغربيا ًلانتمائه لـ"خلية متطرفة"

مفاجأة.. إسبانيا تخفف قيود الحظر وعودة العمل

ارشيفية

كورونا باقٍ حتى الشتاء.. توقعات صادمة بشأن الفيروس القاتل

التعليم

فصل إلكتروني للمعلم والطلاب.. التعليم توضح ماهية «إدمودو»

الفتاة ملاك

"أشعلت النار في نفسها"..قصة "ملاك" التي هزت دولة عربية

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

أول بيان من الأوقاف بشأن الإفطار فى رمضان

المطيري

الكويت تتشح بالسواد حزنًا على رحيل"المطيري" بـ"كورونا"

وزارة الصحة السعودية

العدد يخرج عن السيطرة.. السعودية تسجل إصابات جديدة

طلاب مصريون بروسيا: "مرعوبين وعاوزين نرجع"

آخر الأخبار

الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الكويت تسجل 80 إصابة بـ"كورونا" بينهم "مصريون"

#

فلوسنا خلصت.. طلاب بأوكرانيا يستغيثون بالرئيس السيسي

#

لمواجهة "كورونا".. مبادرة بين طلاب الجامعات لتوفير منتجات التعقيم

#

تشميع "قاعة" استقبلت حفل تخرج طلاب بالشرقية

مخدرات

مذيعة

لهند

كشف إبراهيم البغدادي، طالب مصري يدرس في روسيا، عن عدد الإصابات بفيروس كورونا، قائلاً: "الإصابات تزداد يوميا في روسيا، إحنا خايفين وأهلنا في مصر مرعوبين وعاوزين نرجع".

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى أن قرابة 70 طالبًا في المدينة التي يقطن فيها يريدون العودة لمصر، موضحًا أن رئيس الجامعة أكد أنه لن يكون هناك مشاكل لو وفرت الحكومة المصرية وسيلة لعودتهم إلى مصر.

وأكد أن روسيا تعاملهم وكأنهم مواطنين روس، موضحًا أن السفير إيهاب طلعت سفير مصر بروسيا على تواصل مستمر مع الطلاب المصريين في روسيا .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد اشتباه إصابات بكورونا
» القهوة تقوى المناعة وتحارب الفيروسات بهذه الطريقة
» تخلص من رائحة العرق بهذا المستحضر المنزلي البسيط
» شائعة جديدة عن منحة العمالة غير المنتظمة
» الإيقاف ينتظر الحكم جهاد جريشة
» مصرع فنانة شهيرة بجرعة زائدة من المخدرات
» "ميسى" يدعم الأطباء برسالة مهمة
» "كاف" يحتفل بعيد ميلاد "كهربا"
» بالفيديو.. فنان شهير يدعو لزوال فيروس كورونا
» الزمالك يرسل مستحقات الثلاثى الأجنبى
» النواب يطالب بإطلاق أسماء الأطباء ضحايا "كورونا" على الشوارع والمدارس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:27 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية