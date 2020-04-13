» "كاف" يحتفل بعيد ميلاد "كهربا"

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احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، والذى أتم عامه الـ 26.

وكتب "كاف" عبر "تويتر": "عيد ميلاد سعيد للمصري محمود عبدالمنعم 'كهربا'".

وأضاف: "جناح الأهلي توج ببطولة توتال الأمم الأفريقية تحت 20 سنة في 2013 ووصل لنهائي أمم أفريقيا عام 2017".


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