» "كاف" يحتفل بعيد ميلاد "كهربا"

محمد عبد الحارس
احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، والذى أتم عامه الـ 26.
وكتب "كاف" عبر "تويتر": "عيد ميلاد سعيد للمصري محمود عبدالمنعم 'كهربا'".
وأضاف: "جناح الأهلي توج ببطولة توتال الأمم الأفريقية تحت 20 سنة في 2013 ووصل لنهائي أمم أفريقيا عام 2017".
???? عيد ميلاد سعيد للمصري محمود عبدالمنعم 'كهربا' ??— CAF - AR (@caf_online_AR) April 13, 2020
?? جناح الأهلي توج ببطولة توتال الأمم الأفريقية تحت 20 سنة في 2013 ووصل لنهائي #TotalAFCON 2017 ?? pic.twitter.com/QBdjVHCObu
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