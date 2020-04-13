» بالفيديو.. فنان شهير يدعو لزوال فيروس كورونا

شارك الفنان سعد لمجرد، متابعيه، بمقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام يعلن فيه عن أغنيته الجديدة و هى عبارة عن دعاء يتمنى فيه انتهاء الازمة وزوال الوباء "فيروس كورونا".

وعلق سعد لمجرد على الفيديو بكلمة واحدة وهى اسم الاغنية "يا الله".

وتلقى سعد لمجرد العديد من التعليقات الإيجابية على الأغنية متمنين أن تنتهى هذه الأزمة المرضية التى أصابت العالم أجمع.

وكان نشر سعد لمجرد، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا : "يا رحمن ارحمنا، يا غفار اغفر لنا، يا لطيف الطف بنا يا الله .. الله_يحفظ_بلادنا_وبلاد_المسلمين_من_كل_مكروه #الله_يحفظ_البشرية الله_ينصر_سيدنا".