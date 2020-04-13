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الزمالك يرسل مستحقات الثلاثى الأجنبى

الرياضة

فرجانى ساسى
فرجانى ساسى
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محمد عبد الحارس

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أرسل مسئولو الزمالك مستحقات الثلاثى "التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم" عبر التحويلات البنكية، لتواجدهم فى بلادهم خلال التوقيت الحالى نظرًا لتوقف النشاط الرياضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

فيما حرص الرباعى "التونسى فرجانى ساسى، المغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو"، لاعبى الزمالك، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات الجرى الخاصة باللاعبين، وطلب من كل لاعب إجراء حصة جرى يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.


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