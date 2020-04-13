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النواب يطالب بإطلاق أسماء الأطباء ضحايا "كورونا" على الشوارع والمدارس

الحياة السياسية

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
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متابعات- أمينة عبد العال

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الجيش

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الشرطة

الأطباء

كورونا

انتقد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بشدة اعتراض عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على دفن جثمان طبيبة، مؤكدا أنه سلوك غريب على المجتمع المصري، ومطالبا بمعاملة الأطباء  المتوفين بفيرس كورونا كشهداء الجيش والشرطة وإطلاق أسمائهم على الشوارع والمدارس والمستشفيات والقرى الخاصة بهم.

وتساءل "وكيل النواب"  في بيان له، كيف سيتعامل الأطباء وهيئة التمريض الذين يقفون  ليل ونهار من أجل علاج الحالات المريضة وهم يشاهدون الناس ترفض دفن زملائهم في مدافن عائلاتهم؟ وكيف سيحاولون تخفيف أوجاع الناس وإسعاف المرضى وعلاجهم.

وأكد وهدان، أنه لابد من توجيه كل الشكر والتقدير  لأطباء مصر لدورهم الملموس فى أزمة كورونا، مؤكدا أنهم  خط الدفاع الأول لنا فى مواجهة فيروس كورونا، وعبارات الشكر والثناء لا تستطيع أن تفى حقكم.

وأشار إلى أن درو الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، مضيفا أنه يجب تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر.


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