ارتفاع جديد لأسعار الذهب اليوم.. تعرف عليه

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الذهب

عيار 21

عيار 24

أوقية الذهب

شهدت أسواق الذهب حالة من الارتفاع اليوم الاثنين 13 أبريل مقارنة بالأسبوع الماضي حيث وصل جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 726 جنيها بعد أن سجل الاثنين الماضي 698 جنيها.

وسجلت أسعار في الأسواق اليوم أسعار تباينت حسب الأسواق والمصنعية والدمغة.

سجل عيار 24: 830 جنيها للجرام

سجل عيار 21 : 726 جنيها للجرام

وسجل عيار 18: 622 جنيها للجرام

وسجل عيار 41 : 484 جنيها للجرام

وسجل سعر أوقية الذهب 25 .804 جنيه

أما الجنيه الذهب فقد سجل 5.808 جنيه.


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