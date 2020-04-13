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صورة تشعل غضب إليسا: "لست جميلة"

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اليسا
اليسا
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تويتر

اليسا

صورة

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن انزعاجها من قيام البعض من جمهورها بتغيير ملامحها في الصور بتقنية "فوتوشوب"، موجهة إليهم رسالة عبر تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

وكتبت إليسا: "توقفوا عن تغيير ملامحي ليست جميلة بالمرة".

وتواصل إليسا تصدر تريند يوتيوب في مصر والوطن العربي بأغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" والتي حققت 2 مليون مشاهدة في يومين.

هنغني كمان وكمان كلمات الشاعر شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع الموزع الموسيقي الهامي دهيمة، ويقول المقطع الأول من الأغنية: "هنغني كمان وكمان .. وهنرقص عـ الأحزان".

وعلى صعيد آخر، قررت إليسا تأجيل طرح ألبومها الجديد الذي كان من المقرر طرحه أواخر شهر مايو بالتزامن مع عيد الفطر بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أثر على صناعة الموسيقية.


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