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تعليق صادم لفنانة شهيرة بعد وفاة 3من أصدقائها بكورونا

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وفاة

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مادونا

نشرت النجمة العالمية مادونا مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تعلن عن صدمتها الكبرى وحزنها الشديد بعد أن فقدت 3 من أصدقائها بسبب فيروس كورونا. 

وأعلنت مادونا أنها تعانى من قلة النوم بسبب هذا الأمر حيث بدأت فى كتابة تجربتها مستعينة بـ "آلة كاتبة" وفى الخلفية موسيقى الالة الجيتار. 

وقالت مادونا: "أن حجم الألم الذي أشعر به كبير للغاية، وأتمنى لو أستطيع الخروج من جسدي، إذ وفي غضون الـ 24 ساعة الأخيرة أصيب 3 من أعز أصدقائها بالوباء القاتل وماتوا، وهم ابن عمها وشقيق حارس الأمن الخاص بها والموسيقي أورلاندو بورتا، الذي تعاونت معه في العديد من أغانيها الفردية.

وكان صدم منظمو حفل النجمة العالمية مادونا البالغة من العمر 61 عاما، الجمهور بعد إعلان اعتذارها عن إحياء الحفل بسبب إصابتها . 

ووفقا لما نشرته النجمة عبر حسابها على إنستجرام أنها لن تتمكن من إحياء حفلها القادم بسبب إصابتها في الجزء السفلي من عمودها الفقري الذي لن يمكنها من الحركة. 

وأوضحت مادونا خلال حسابها أنها تعرضت للسقوط في الحفل الأخير ، الأمر الذي ألحق الضرر بالجزء السفلي من ظهرها ونصحها الأطباء بالمكوث في المنزل بضعة أيام للراحة. 



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