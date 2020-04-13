  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جمال قطب

وفاة الشيخ جمال قطب بشكل مفاجيء تاركًا وصية غريبة

مجلس الأمة الكويتي

تداعيات اقتصادية لـ"كورونا".. خفض المرتبات الكبيرة في الكويت

الصحة العالمية

الصحة العالمية: جميع وفيات كورونا في مصر أصحاب أمراض مزمنة

إسبانيا تعتقل مغربيا ًلانتمائه لـ"خلية متطرفة"

مفاجأة.. إسبانيا تخفف قيود الحظر وعودة العمل

ارشيفية

كورونا باقٍ حتى الشتاء.. توقعات صادمة بشأن الفيروس القاتل

التعليم

فصل إلكتروني للمعلم والطلاب.. التعليم توضح ماهية «إدمودو»

الفتاة ملاك

"أشعلت النار في نفسها"..قصة "ملاك" التي هزت دولة عربية

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

أول بيان من الأوقاف بشأن الإفطار فى رمضان

المطيري

الكويت تتشح بالسواد حزنًا على رحيل"المطيري" بـ"كورونا"

وزارة الصحة السعودية

العدد يخرج عن السيطرة.. السعودية تسجل إصابات جديدة

نبيل الحلفاوي: "الجيش الأبيض جمع بين الحسنيين"

الصفحة الأخيرة

الفنان نبيل الحلفاوي
الفنان نبيل الحلفاوي
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة الأهلي وصن دوانز

#

سر اللقاء الذى جمع بين نجيب محفوظ وسيد قطب

#

صفقة القرن تشمل منطقة تجارة حرة بين فلسطين والأردن

#

إسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين قرب حدودها مع غزة

تويتر

نبيل الحلفاوي

الجيش الأبيض.

وجه الفنان نبيل الحلفاوى، في تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر رسالة الجيش الأبيض .

وقال الحلفاوى من خلال تغريدته:ش "كنت أقول دائما أن أسمى مهنة في الوجود هي "الطب"ولا يشاركهم هذا الشرف إلا حماة الوطن."

واضاف الحلفاوى "والآن.. في هذه المحنة العالمية.. أنحني شكرا وعرفانا وتقديرا وإجلالا للجيش الأبيض الذي جمع بين الحسنيين سمو المهنة وحماية الوطن(شرف مواجهة العدو في الخطوط الأمامية) حماكم الله وسدد رميكم يا أبطال."

ومن ناحية أخرى طالب الفنان نبيل الحلفاوي من متابعيه بإختصار الجنائز على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وغرد الحلفاوى عبر تويتر قائلا: "‏الرجاء عند نشر أي نعي بأية وسيلة أن يختتم بعبارة تقتصر الجنازة على أسرة المتوفى والعزاء من خلال وسائل الاتصال فقط أنا شخصيا أعلنه مقدما فيما يخصني".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد اشتباه إصابات بكورونا
» القهوة تقوى المناعة وتحارب الفيروسات بهذه الطريقة
» تخلص من رائحة العرق بهذا المستحضر المنزلي البسيط
» شائعة جديدة عن منحة العمالة غير المنتظمة
» الإيقاف ينتظر الحكم جهاد جريشة
» مصرع فنانة شهيرة بجرعة زائدة من المخدرات
» "ميسى" يدعم الأطباء برسالة مهمة
» "كاف" يحتفل بعيد ميلاد "كهربا"
» بالفيديو.. فنان شهير يدعو لزوال فيروس كورونا
» الزمالك يرسل مستحقات الثلاثى الأجنبى
» النواب يطالب بإطلاق أسماء الأطباء ضحايا "كورونا" على الشوارع والمدارس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:27 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية