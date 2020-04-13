بعد "كورونا".. الصين تسجل إصابات بفيروس جديد

13 أبريل 2020 - 10:02 ص

بالرغم من أن الصين ما زالت تعاني من فيروس"كورونا" المستجد الذي ألحق الأذى بالآلاف من مواطنيها، إلا أنه سجلت حالتا إصابة بحمي الخنازير الأفريقية في إقليمين مختلفين.

وسجلت الحالة الأولي بإقليم "قانسو" حيث كانت شاحنتان تنقلان 320 خنزير إلي مقاطعة "منجين" حيث نفقت 3 خنازير، وتفشت الحمي في إقليم شنشي حيث سجل في مزرعة صغيرة اشترت الخنازير من إقليم آخر ونفق 39 خنزير نتيجة لهذا التفشي، حسبما نشرت "سكاي نيوز".

جدير بالذكر أن الصين أعلنت عن 108 حالة إصابة جديدة بفيروس"كورونا" أمس الأحد لتتجاوز حالات الإصابة في الصين 82 ألف فيما ارتفعت حالات الوفاة لتصل إلي 3341 حالة.