  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جمال قطب

وفاة الشيخ جمال قطب بشكل مفاجيء تاركًا وصية غريبة

مجلس الأمة الكويتي

تداعيات اقتصادية لـ"كورونا".. خفض المرتبات الكبيرة في الكويت

الصحة العالمية

الصحة العالمية: جميع وفيات كورونا في مصر أصحاب أمراض مزمنة

إسبانيا تعتقل مغربيا ًلانتمائه لـ"خلية متطرفة"

مفاجأة.. إسبانيا تخفف قيود الحظر وعودة العمل

ارشيفية

كورونا باقٍ حتى الشتاء.. توقعات صادمة بشأن الفيروس القاتل

التعليم

فصل إلكتروني للمعلم والطلاب.. التعليم توضح ماهية «إدمودو»

الفتاة ملاك

"أشعلت النار في نفسها"..قصة "ملاك" التي هزت دولة عربية

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

أول بيان من الأوقاف بشأن الإفطار فى رمضان

المطيري

الكويت تتشح بالسواد حزنًا على رحيل"المطيري" بـ"كورونا"

وزارة الصحة السعودية

العدد يخرج عن السيطرة.. السعودية تسجل إصابات جديدة

بعد "كورونا".. الصين تسجل إصابات بفيروس جديد

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إسرائيل.. 402 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

#

بعد تفشي كورونا.. قرار جديد لنتنياهو في إسرائيل

#

اليمن تسجل أول إصابة بفيروس"كورونا"

#

بعد تحذيره من نقص الأجهزة الوقائية.. وفاة طبيب بريطاني مسلم بكورونا

الصين

كورونا

أنفلونزا الخنازير

الخنازير الافريقية

بالرغم من أن الصين ما زالت تعاني من فيروس"كورونا" المستجد الذي ألحق الأذى بالآلاف من مواطنيها، إلا أنه سجلت حالتا إصابة بحمي الخنازير الأفريقية في إقليمين مختلفين.

وسجلت الحالة الأولي بإقليم "قانسو" حيث كانت شاحنتان تنقلان 320 خنزير إلي مقاطعة "منجين" حيث نفقت 3 خنازير، وتفشت الحمي في إقليم شنشي حيث سجل في مزرعة صغيرة اشترت الخنازير من إقليم آخر ونفق 39 خنزير نتيجة لهذا التفشي، حسبما نشرت "سكاي نيوز".

جدير بالذكر أن الصين أعلنت عن 108 حالة إصابة جديدة بفيروس"كورونا" أمس الأحد لتتجاوز حالات الإصابة في الصين  82 ألف فيما ارتفعت حالات الوفاة لتصل إلي 3341 حالة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد اشتباه إصابات بكورونا
» القهوة تقوى المناعة وتحارب الفيروسات بهذه الطريقة
» تخلص من رائحة العرق بهذا المستحضر المنزلي البسيط
» شائعة جديدة عن منحة العمالة غير المنتظمة
» الإيقاف ينتظر الحكم جهاد جريشة
» مصرع فنانة شهيرة بجرعة زائدة من المخدرات
» "ميسى" يدعم الأطباء برسالة مهمة
» "كاف" يحتفل بعيد ميلاد "كهربا"
» بالفيديو.. فنان شهير يدعو لزوال فيروس كورونا
» الزمالك يرسل مستحقات الثلاثى الأجنبى
» النواب يطالب بإطلاق أسماء الأطباء ضحايا "كورونا" على الشوارع والمدارس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:27 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية