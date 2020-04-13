"كورونا" يفجع "ترامب" في صديقه

13 أبريل 2020 - 09:58 ص

توفي ستانلي شيرا، رجل الأعمال الأمريكي وهو الصديق المقرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتيجة لإصابته بفيروس"كورونا" المستجد، وهو يبلغ من العمر 78 عاما.

وعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق عن إصابة صديق له بفيروس"كوفيد 19" في أحدي خطاباته في 29 مارس الماضي، حيث قال:"لدي صديق ذهب إلى المستشفي أنه أكبر سنا قليلا لكنه قوي، متابعا إن وضعه ليس جيدا .. هذه ليست أنفلونزا"، حسبما نشرت "صدي البلد".

جدير بالذكر أن الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت نصف المليون إصابة فيما سجلت 1514 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.Gretel & Hansel 2020