أول مذيعة مصرية تصاب بفيروس كورونا

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فاجأت الإعلامية المصرية هناء عوني، المشاهدين بخبر إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت هناء للمرة الأولى في بث مباشر لها على الهيئة البريطانية، أنها مصابة بفيروس كورونا هي وزوجها إبراهيم زهران، والذي كان يُعاني من سرطان الرئة.

وبشرت هناء المشاهدين بأنها تعافت، بعدما خضعت للعزل المنزلي، ووصفت الآلام التي شعرت بها بـ"الشديدة".

وقالت هناء على الهواء : "هناك أعراض لا تحتمل، كالسعال المستمر، ودرجة الحرارة المرتفعة، وصعوبة النهوض من الفراش".

 وأضافت عوني: ""في بعض الأحيان، لم أقدر أن ألمس جسدي، وآلام مبرحة بالحسد، وآلام في الظهر، والأصعب هو إصابة إبراهيم".

يذكر أن عونى تبلغ من العمر 43 عامًا، وعملت 10 سنوات في التليفزيون المصري، ثم انتقلت وهي بعمر 31 عاما للعمل كمراسلة فى قناة "بى. بى. سى" العربية، التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، وذلك عام 2008.

وكانت عوني أول مذيعة محجبة تنضم للهيئة البريطانية، وتظهر على شاشتها، ووصفت شعورها آنذاك بأنه مختلف وإحساس جميل، كونها أول امرأة تظهر مرتدية الحجاب على قناة "بى. بى. سى"، خاصة أن أحدا لم ينظر إلى شكلها، بل كان ينظر إلى كفاءتها.


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