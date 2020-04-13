  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جمال قطب

وفاة الشيخ جمال قطب بشكل مفاجيء تاركًا وصية غريبة

مجلس الأمة الكويتي

تداعيات اقتصادية لـ"كورونا".. خفض المرتبات الكبيرة في الكويت

الصحة العالمية

الصحة العالمية: جميع وفيات كورونا في مصر أصحاب أمراض مزمنة

إسبانيا تعتقل مغربيا ًلانتمائه لـ"خلية متطرفة"

مفاجأة.. إسبانيا تخفف قيود الحظر وعودة العمل

ارشيفية

كورونا باقٍ حتى الشتاء.. توقعات صادمة بشأن الفيروس القاتل

التعليم

فصل إلكتروني للمعلم والطلاب.. التعليم توضح ماهية «إدمودو»

الفتاة ملاك

"أشعلت النار في نفسها"..قصة "ملاك" التي هزت دولة عربية

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

أول بيان من الأوقاف بشأن الإفطار فى رمضان

المطيري

الكويت تتشح بالسواد حزنًا على رحيل"المطيري" بـ"كورونا"

وزارة الصحة السعودية

العدد يخرج عن السيطرة.. السعودية تسجل إصابات جديدة

أمريكا تكتشف دواءً مثيرًا لـ كورونا: عالج أغلب الحالات الميئوس منها

الصفحة الأخيرة

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

نحو 17 ألف وفاة بسبب كورونا فى أمريكا

#

ارتفاع وفيات كورونا لـ 92 بإسرائيل

#

أمريكا.. نيوجيرسي تسجل 229 وفاة جديدة بسبب كورونا

#

الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ"جونسون" والعالم بشأن كورونا

كورونا

علاج كورونا

دواء كورونا

كشفت شركة "جلياد ساينس" الأمريكية عن نتائج مذهلة حققها الدواء التجريبي الخاص بها.

وقالت مجلة «نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين» الطبية والتي تصدر عن جمعية أطباء ماساشوستس إن 53 مريضا من أمريكا وكندا كانت حالتهم الصحية متدهورة للغاية ، وتلقوا إنعاشا للقلب والرئة ووضعوا على أجهزة التنفس الصناعي ، أتيح لهم استخدام الدواء الجديد.

وأشارت المجلة إلى أن الدواء الجديد تم استخدامه وفق معادلة "الاستخدام الرحيم" التي تسمح بتجربة بعض الأدوية غير المعتمدة على المرضى لإنقاذهم من الموت وبخاصة في ظل عدم وجود علاج آخر.

على مدار 18 يومًا، تحسن 68% من المرضى، مع 17 من 30 مريضًا استطاعوا الاستغناء عن أجهزة التنفس الميكانيكية. تماثل نصف المرضى للشفاء بشكل كامل في نهاية المطاف، في حين توفي 13%، وكان معدل الوفاة أعلى بين أولئك الذين احتاجوا إلى أجهزة تنفس، حيث مات 18% منهم.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة، جوناثان غرين، مدير علم الأوبئة في مستشفى مركز سيدار- سيناء الطبي في لوس أنجلوس، في بيان: لا يمكننا استخلاص استنتاجات نهائية من هذه البيانات، لكن الملاحظات من هذه المجموعة من المرضى في المستشفى والذين تلقوا علاجًا تضيف للأمل.

مع ذلك، قال ستيفن إيفانز، أستاذ علم الأوبئة الصيدلانية بكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، في بيان: البيانات الواردة في هذه الورقة البحثية تكاد تكون غير قابلة للتفسير. هناك بعض الأدلة التي تشير إلى الفعالية، ولكننا ببساطة لا نعرف ماذا كان سيحدث لهؤلاء المرضى لو لم يتم إعطاؤهم الدواء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد اشتباه إصابات بكورونا
» القهوة تقوى المناعة وتحارب الفيروسات بهذه الطريقة
» تخلص من رائحة العرق بهذا المستحضر المنزلي البسيط
» شائعة جديدة عن منحة العمالة غير المنتظمة
» الإيقاف ينتظر الحكم جهاد جريشة
» مصرع فنانة شهيرة بجرعة زائدة من المخدرات
» "ميسى" يدعم الأطباء برسالة مهمة
» "كاف" يحتفل بعيد ميلاد "كهربا"
» بالفيديو.. فنان شهير يدعو لزوال فيروس كورونا
» الزمالك يرسل مستحقات الثلاثى الأجنبى
» النواب يطالب بإطلاق أسماء الأطباء ضحايا "كورونا" على الشوارع والمدارس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:27 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية