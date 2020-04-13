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محمد رمضان يحذف فيديو "الكلب البلدي" بعد اتهامه بالإساءة لفنان شهير

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محمد رمضان
محمد رمضان
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أحمد عادل شعبان

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احمد فهمي

حالة من الشد والجذب حدثت بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد فهمي بعدما أكد الأخير أنه لا يحب العمل مع "رمضان" بسبب اختلاف المدرسة الفنية الخاصة بهما.

وعاد رمضان ونشر مقطعا فيديو قديما لأحمد فهمي يشيد فيه بأدائه ويتمنى العمل معه لكي يبين تناقض تصريحاته .

المعركة أخذت جانبا ساخنا ، بعدما نشر رمضان مقطعا فيديو لكلب يطارد سيارته ، وعلق عليه قائلا: الكلب البلدي بيهوهو مع التراك سينك.

واتهم بعض المتابعين "رمضان" بالإساءة لـ"فهمي" خاصة وأنه قام ببطولة فيلم يسمى "كلب بلدي".

وعاد "فهمي" و نشر مقطعا فيديو له أثناء مداعبته لكلابه ، معلقا : مش فاضي أرد عليك عشان قاعد مع ناس أهم منك بكتير.

وقرر محمد رمضان حذف الفيديو الخاص بـ"الكلب" من على صفحته.

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