ارتفاع ضحايا كورونا في 6 دول عربية

13 أبريل 2020 - 12:00 ص

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في 6 دول عربية، الأحد، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.



في مصر، قالت وزارة الصحة في بيان إنه تم تسجيل 126 إصابة جديدة بالفيروس، بينهم أجنبي، فضلا عن وفاة 13 حالة وتعافي 21.



وأوضحت أن حصيلة الفيروس بالبلاد، هي 2065 إصابة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها و159 وفاة.



فيما دعا التحالف الوطني المصري (معارض خارج البلاد) في بيان، إلى الإفراج الفوري عن السجناء وفي مقدمتهم سجناء الرأي والمرضى وكبار السن، مؤكدا أهمية مواجهة الجميع لهذا الوباء.



وكانت السلطات المصرية أفرجت عن عدد من السياسيين المعارضين مؤخرا في إطار مبادرة متعلقة بتدابير الفيروس، وسط تأكيد من الأجهزة الأمنية أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية بحق السجناء للوقاية من الفيروس.



وفي المغرب، قال محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحفي، إن عدد الإصابات بلغ 1661، بعد تسجيل 116 حالة جديدة.



وأوضح اليوبي، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 118 بعد تسجيل 7 حالات جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 177 شخصا.



وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، في بيان عن تسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 31 شخصا.

وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 707 بعد تسجيل 22 حالة جديدة بالفيروس.



بينما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية في بيان تسجيل حالتي وفاة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 22.

وكشفت عن 387 إصابة جديدة مصابة بالفيروس لترتفع الحصيلة إلى 4123، بينما وصل عدد المتعافين إلى 680 بعد شفاء 92 حالة جديدة.

وفي الأردن، ارتفعت إصابات الفيروس إلى 389، بعد تسجيل 8 حالات جديدة، بينما سجلت 24 حالة شفاء، لترفع حصيلة التعافي إلى 201، وفق ما أعلنه وزير الصحة سعد جابر.



وأضاف متحدث الحكومة أمجد العضايلة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جابر، أن الحكومة قررت استمرار تعطيل المؤسسات والدوائر الحكومية في البلاد، حتى 30 أبريل/نيسان الجاري.



بينما قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في بيان إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين، في الخليل جنوبي الضفة، لعاملين خضعا للحجر المنزلي، بعد عودتهما من العمل في مصنع إسرائيلي، قبل أسبوع.

