فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 14 ألفا و393

12 أبريل 2020 - 10:00 م

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا إلى 14 ألفا و393 إثر تسجيل 561 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.



كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 132 ألفا و591، بحسب بيان نشرته وزارة الصحة الفرنسية، الأحد.

وأشار البيان إلى وجود 31 ألفا و826 شخص قيد العلاج في المستشفيات، بينهم 6845 في حالة حرجة.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 27 ألفا و186.

وتحل فرنسا رابعا في قائمة وفيات كورونا عالميا، التي تتصدرها الولايات المتحدة، وتليها إيطاليا وإسبانيا، كما تحل في الإصابات رابعا أيضا بعد الولايات المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا.