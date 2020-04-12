وزيرة التخطيط : هذا ما فعلناه مع بداية ظهور كورونا

12 أبريل 2020 - 11:40 م

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر قادرة على مواجهة أزمة كورونا حال استمرارها الفترة المقبلة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والخطوت الاستباقية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON» أن الأزمة عميقة ولها أبعاد مختلفة لأنها تؤثر على الاقتصاديات وحركة التجارة، والمستهلكين وجوانب الطلب.

