  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:09 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عماد أديب

عماد أديب: الرئيس السيسى أدار أزمة كورونا بحكمة وأمانة

عمرو أديب

"أديب" يشيد بإحدى قرى كفر الشيخ.. تعرف على السبب

منحة

تفاصيل هامة بشأن صرف منحة الرئيس للعمالة المؤقتة

الأردن

ماذا فعلت الأردن للقضاء على تفشي فيروس كورونا؟

أسامة هيكل

وزير الإعلام : قلقون من رمضان.. والكورة في ملعب هؤلاء

صورة

النواب البريطانيون يشترون بسكويت بـ 122 ألف جنيه إسترليني

طقس

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

وزير داخلية تركيا

وزير الداخلية التركي يتقدم باستقالته.. تعرف على السبب

المصاب

فيديو.. مصاب بـ «كورونا» يحذر الشباب: لا تفعلوا مثلي

صورة

مخاوف من كارثة إشعاعية جديدة لمفاعل «تشيرنوبيل»

بالفيديو..

تفاصيل هامة بشأن صرف منحة الرئيس للعمالة المؤقتة

آخر الأخبار

منحة
منحة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الحكومة تكشف إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

#

تفاصيل صرف منحة ال 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

#

وعد خاص من الرئيس لأولياء الأمور بشأن الدراسة

#

الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ"جونسون" والعالم بشأن كورونا

كشف هيثم سعد الدين، المتحدث بإسم وزارة القوى العاملة، عن آليات صرف منحة الرئيس الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة في إطار سياسات الدولة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا الاقتصادية، التي ستبدأ غدا، قائلاً: هذه المنحة بمقدار 1500 جنيه، لكل عامل وعاملة تصرف على مدار ثلاثة اشهر بواقع 500 جنيه لكل شهر .
وأوضح سعد الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية العربية الحدث وتقديم الاعلامية لميس الحديدي، أن تحديد شرائح المستحقين للمنحة تمت بعد تدقيق وتمحيص شديدين على مدار 6 إجتماعات متتالية للجنة المكلفة بهذه المنحة ليس ذلك فقط، بل وعلى مدار هذه الاجتماعات 6 تم مناقشة أليات الصرف تجنباً للتكدسات والتزاحم حماية لهم من خطر الاصابة بفيروس كورونا.
وأكد أن إجمالي العمالة التي ستحصل على المنحة إعتباراً من الغد يبلغ 1.5 مليون ونصف مواطن من العمالة غير المنتظمة، وقد وصلت رسالة نصية لكل المستحقين اليوم عبر هواتفهم النقالة تحدد أماكن حصولهم عليها والزمن المحدد من 8 صباحاً حتى الخامسة مساء، على مدار 4 أيام وذلك عبر5700 منفذ بواقع 4000 مكتب بريد و1100 فرع بنكي و600 مدرسة تم تخصيصهم لعملية الصرف.
وتم إستبعاد أصحاب الحيازات الزراعية والمؤمن عليهم والحاصلين على معاش تكافل وكرامة من هذه المنحة، ولن يعبر أحد إلى منفذ البريد إلا بعد إثبات الرسالة النصية وابراز بطاقة المواطن الشخصية، بالاضافة لحصولهم على بطاقة إئتمانية لصرف بقية الأشهر عبر كارت الائتمان وهو «مسبق الدفع» .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قرار هام من النائب العام بشأن واقعة منع دفن طبيبة الدقهلية
» وفاة الحاخام الأكبر لليهود إثر إصابته بـ"كورونا"
» "الأطباء العرب": بتدابير احترازية لا ينتقل كورونا من الموتى
» تركته للموت.. باريس تتخلى عن مشرّد مصاب بكورونا
» ترامب للأمريكيين: سننتصر على كورونا
» ممرض متعافي من كورونا: هكذا استقبلي أهل قريتي
» وزير الإعلام : مصر محظوظة بأزمة كورونا لهذا السبب الهام
» وزير الإعلام: المدن الجامعية مجهزة لاستقبال حالات الكورونا
» احذر.. «كورونا» ينتقل على مسافة 4 أمتار في الهواء
» ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد
» "الديهي" يستعين بـ"سامي كمال الدين" لإثبات هذا الأمر على أيمن نور

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:34 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية