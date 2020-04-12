ماذا فعلت الأردن للقضاء على تفشي فيروس كورونا؟

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أكد أمجد العضايلة وزير الإعلام الأردني أنه منذ بداية أزمة كورونا قمنا باتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتشار هذا الوباء.
وأضاف العضايلة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على قناةmbcمصر، تم إتباع خطوات الحجر الصحي مع العائدين من السفر، فضلا عن فرض حظر التجول الشامل وهو منع خروج المواطنين تماما؛ وبعدها تم فتح الأفران ووجدنا زحمة لذلك اتبعنا السيناريو الثالث هو منع خروج الناس إلا في أوقات معينة، والانتقال على الأقدام بدلا من السيارات، فتحنا بعض المصانع بإجراءات مشددة، كل هذه الإجراءات ساهمت في تقليص انتشار فيروس كورونا.
وأشار وزير الإعلام الأردني إلى هدفنا الأساسي هو الحفاظ على صحة المجتمع.

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