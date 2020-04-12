» وزير الإعلام : مصر محظوظة بأزمة كورونا لهذا السبب الهام

12 أبريل 2020 - 10:30 م

قال أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام ، إن مصر كانت محظوظة لأن أزمة فيروس كورونا بدأت في العالم وضربت العديد من الدول قبل الوصول لنا وذلك لأنها أزمة عالمية.



وأضاف هيكل خلال حواره في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناة الحياة،: أننا انتبهنا الي ذلك ووضعنا في الحسبان ان هذه الازمة عندما تأتي مصر كيف سنتعامل معها وقمنا بوضع سيناريوهات للتعامل مع هذه الأزمة قبل إصابة أول حالة في مصر .



وأوضح وزير الدولة للاعلام ، أن أول إصابة حدثت في مصر كانت في منتصف فبراير والحالة الثانية ظهرت في اول مارس وهي لامرأة امريكية من اصل تايلاندى وهذه الحالة نقلت العدوى إلى 56 شخصا وبعد ذلك بدأنا في تصاعد الحالات .



وتابع أنه منذ شهري ديسمبر ويناير ونحن لدينا تصور لكيفية التعامل مع هذه الازمة وذالك لاننا استفدنا من الدول التي أصيبت قبلنا وهذا ما جعلنا نبدأ في المرحلة الأولى والتي اعتمدت علي التوعية المستمرة .

