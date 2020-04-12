» وزير الإعلام: المدن الجامعية مجهزة لاستقبال حالات الكورونا

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قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إنه عند تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وجدنا من خلال الإحصاءات إن نسبة 88% من الحالات المصابة بفيروس كورونا لا تحتاج إلى مستشفى وبنسبة 7% حالات حرجة وحالات أعراضهم حادة والبقية أعراض متوسطة. 
وأضاف أسامة هيكل خلال مداخلة مع برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن الحالات الحرجة الحالات الحادة والحالات المتوسطة هم من لهم الأولوية في الدخول إلى المستشفيات ولكننا لم نصل إلى هذه المرحلة. 
وأوضح وزير الدولة للإعلام، أن القوات المسلحة خلال الأسبوعين الماضيين استلموا 7 مدن جامعية و قاموا بتجهيزها بالتعاون مع التضامن الاجتماعي حتى تكون جاهزة لاستقبال الحالات وقاموا بتوفير 11 ألف سرير بالإضافة إلى مراكز الشباب. 
وتابع أسامة هيكل، الأطباء يجب أن نعطيهم قدرهم الكافي لما يقومون من فعله لأنهم هم الصفوف الأولي في الدفاع عن الوطن في هذه الأزمة ويقومون بتعريض أنفسهم إلى الخطر. 
واستكمل وزير الدولة للإعلام، أن هناك 33% من حالات الإصابة بفيروس كورونا لا يحتاجون لدخول مستشفيات العزل كما انه متوسط الإقامة لمريض كورونا في المستشفي 8 أيام. 
وأشار إلى إننا نسير إلى الآن حسب المعدلات كما أن إلى الآن مستشفيات وزارة الصحة قادرة علي التعامل مع الأزمة بالاضافة تقديم العلاج إلى أي مريض آخر ونحن بعيدين عن السيناريو السيئ إلى الآن.

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