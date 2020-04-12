"هيكل" : دول استهترت بـ كورونا والنتيجة كانت كارثية

12 أبريل 2020 - 10:10 م

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن هناك دولا استهترت بكورونا وأخذت الأزمة ببساطة فأدى ذلك إلى ارتفاع الإصابات لديهم وتزداد مضاعفة الأرقام كل يوم .



وأضاف أسامة هيكل خلال حواره في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هذا التزايد أدى إلى عجز المستشفيات عن استقبال المصابين وكانت نتيجة ذلك أن الناس بتموت في البيوت .



وأوضح وزير الدولة للإعلام، أن هذه الدول كانت أقدر منا اقتصاديا ولديها قدرات وإمكانيات أكثر منا بكثير.



وتابع أسامة هيكل، أن ما حدث هو أن النظام الطبي في هذه الدول يستوعب أكثر من حالة في اليوم وعندما تصاعدت أرقام الإصابات عجزت المستشفيات عن استقبال الحالات.

