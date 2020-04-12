وزير الإعلام : قلقون من رمضان.. والكورة في ملعب هؤلاء

12 أبريل 2020 - 10:00 م

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه متخوف من شهر رمضان في ظل انتشار فيروس كورونا، معقبا: "شهر رمضان عندنا يعني تجمعات، وهو أمر مخيف في ظل الوضع الحالي، وانتشار الكورونا".



وأشار "هيكل"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنهم يدرسون كيفية التعامل مع طبيعة الوضع في شهر رمضان في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث أنهم يدرسون الوضع الصحي، والأمني، وسلوك المواطنين، وتجارب الدول الأخرى.

