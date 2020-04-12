» ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد

12 أبريل 2020 - 09:06 م

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 730 جنيها.



وتزامن هذا مع توقف حركة مبيع وشراء الذهب فى مصر، مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.



وجاءت الأسعار على النحو التالي:



عيار 18 سجل 625.75 جنيه للجرام.



عيار 21 سجل 730 جنيها للحرام.



عيار 24 سجل 834 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 5840 جنيه للجرام.



