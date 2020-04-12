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"الديهي" عن وداع ضحية كورونا بشباس عمير: نموذج مثالي يُدرس

الحياة السياسية

الديهى
الديهى
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الطيب حسين

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نشأت الديهي: مواجهة كورونا لا تقل عن الحرب على الإرهاب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لأول مرة يكون هناك توافق واتساق بين جميع مؤسسات الدولة المصرية متمثلة في الإعلام ودار الإفتاء المصرية، والأوقاف المصرية، والازهر الشريف والنيابة العامة المصرية، والشرطة المصرية، والأزهر الشريف بالإضافة لرواد منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الجميع كان يتحدث بلغة واحدة وغاضب مما حدث بقرية شبرا البهو بالدقهلية، من تجمهر المواطنين لمنع دفن الطبيبة سونيا ضحية فيروس كورونا، بالقرية خوفًا من نقل العدوى بفيروس كورونا، مشددًا على أن غضبة المجتمع بالأمس لمنع دفن جثمان الطبيبة ضحية كورونا تؤكد أن المجتمع المصري سليم معافى.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن أهالي قرية شبرا البهو أخطأوا بحق أنفسهم، وما جرى أمر يخجل منه الجميع.
وأشاد "الديهي"، بالوداع المهيب من أهالي قرية شباس عمير بمحافظة كفر الشيخ لجثمان سيدة متوفية بفيروس كورونا المستجد، مع مراعاة الإجراءات الصحية أثناء الصلاة على الجنازة، مؤكدًا أنا ما حدث بقرية شبرا البهو أمر مخزي وشيء يدعو للغثيان والاشمئزاز، وما حدث بشباس عمير شيء مشرف ونموذج مثالي يُدرس، وأجرى مقارنة على الهواء بين المشهدين، موجهًا التحية لأهالي قرية شباس عمير، مشددًا على أن قرية شبرا البهو لا تستحق أن يتم إطلاق اسم الدكتورة سونيا ضحية كورونا على مدرسة بها.

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