"الديهي": توزيع القوات المسلحة كمامات للمواطنين يدعو للاطمئنان

12 أبريل 2020 - 08:14 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدى أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق؛ لمتابعة الخطة العامة لمشروعات الطرق العامة، مع الوضع في الاعتبار كافة الضوابط الصحية التي تساعد العمال أن يعملوا في بيئة تحافظ على صحتهم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي بدأ يطرق أبواب العمل والانتاج خلال الأسابيع الأخيرة، وأن تندفع المياه مرة أخرى في أنهار وجداول العمل والانتاج، مع الحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، قامت القوات المسلحة اليوم بتوزيع كمامات على المواطنين بالشوارع وبمحطات مترو الأنفاق مجانًا، معقبًا على صور توزيع الكمامات على المواطنين: "شيء مريح للنفس ويدعو للاطمئنان"، مشددًا على أن الأزمة تظهر تحديات، والدولة المصرية قادرة على مواجهة هذه التحديات.

وناشد المواطنين، وأصحاب الشركات القادرون بشراء الكمامات وتوزيعها على العمال والمواطنين، مؤكدًا ان الدولة تقوم بدورها وواجبها وعلى الجميع أن يلتزم، موضحًا أن أزمة كورونا ساهمت في نظافة البيئة، والحرص على النظافة الشخصية، وارتداء الكمامات أصبح ثقافة شعب.