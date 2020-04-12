  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:05 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عماد أديب

عماد أديب: الرئيس السيسى أدار أزمة كورونا بحكمة وأمانة

عمرو أديب

"أديب" يشيد بإحدى قرى كفر الشيخ.. تعرف على السبب

منحة

تفاصيل هامة بشأن صرف منحة الرئيس للعمالة المؤقتة

الأردن

ماذا فعلت الأردن للقضاء على تفشي فيروس كورونا؟

أسامة هيكل

وزير الإعلام : قلقون من رمضان.. والكورة في ملعب هؤلاء

صورة

النواب البريطانيون يشترون بسكويت بـ 122 ألف جنيه إسترليني

طقس

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

وزير داخلية تركيا

وزير الداخلية التركي يتقدم باستقالته.. تعرف على السبب

المصاب

فيديو.. مصاب بـ «كورونا» يحذر الشباب: لا تفعلوا مثلي

صورة

مخاوف من كارثة إشعاعية جديدة لمفاعل «تشيرنوبيل»

"الديهي": توزيع القوات المسلحة كمامات للمواطنين يدعو للاطمئنان

الحياة السياسية

توزيع الكمامات
توزيع الكمامات
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

القوات المسلحة توزع كمامات طبية مجانًا على المواطنين

#

"السيسي": ما أشاهده يؤكد هذه الثقة

#

الرئيس يتفقد عناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة كورونا

#

"الديهي": صحوة حقيقة للدولة المصرية لمواجهة كورونا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدى أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق؛ لمتابعة الخطة العامة لمشروعات الطرق العامة، مع الوضع في الاعتبار كافة الضوابط الصحية التي تساعد العمال أن يعملوا في بيئة تحافظ على صحتهم.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي بدأ يطرق أبواب العمل والانتاج خلال الأسابيع الأخيرة، وأن تندفع المياه مرة أخرى في أنهار وجداول العمل والانتاج، مع الحفاظ على صحة المواطنين.
وتابع، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، قامت القوات المسلحة اليوم بتوزيع كمامات على المواطنين بالشوارع وبمحطات مترو الأنفاق مجانًا، معقبًا على صور توزيع الكمامات على المواطنين: "شيء مريح للنفس ويدعو للاطمئنان"، مشددًا على أن الأزمة تظهر تحديات، والدولة المصرية قادرة على مواجهة هذه التحديات.
وناشد المواطنين، وأصحاب الشركات القادرون بشراء الكمامات وتوزيعها على العمال والمواطنين، مؤكدًا ان الدولة تقوم بدورها وواجبها وعلى الجميع أن يلتزم، موضحًا أن أزمة كورونا ساهمت في نظافة البيئة، والحرص على النظافة الشخصية، وارتداء الكمامات أصبح ثقافة شعب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قرار هام من النائب العام بشأن واقعة منع دفن طبيبة الدقهلية
» وفاة الحاخام الأكبر لليهود إثر إصابته بـ"كورونا"
» "الأطباء العرب": بتدابير احترازية لا ينتقل كورونا من الموتى
» تركته للموت.. باريس تتخلى عن مشرّد مصاب بكورونا
» ترامب للأمريكيين: سننتصر على كورونا
» ممرض متعافي من كورونا: هكذا استقبلي أهل قريتي
» وزير الإعلام : مصر محظوظة بأزمة كورونا لهذا السبب الهام
» وزير الإعلام: المدن الجامعية مجهزة لاستقبال حالات الكورونا
» احذر.. «كورونا» ينتقل على مسافة 4 أمتار في الهواء
» ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد
» "الديهي" يستعين بـ"سامي كمال الدين" لإثبات هذا الأمر على أيمن نور

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:34 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية