مذيع الجزيرة ينقلب على زميله بعد هجومه على قطر

12 أبريل 2020 - 08:07 م

انقلب الإعلامي زين العابدين توفيق المذيع بقناة الجزيرة القطرية، على زميله الإعلامي التونسي محمد الهاشمي، رئيس قناة المستقلة وأحد أبرز المدافعين عن قطر، والذي كان دائم الهجوم على مصر، وذلك بعد أن تغيرت بوصلة الأخير وقرر مهاجمة قطر والاعتذار لمصر.

وكتب

وكتب مذيع الجزيرة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" دون أن يسمي "الهاشمي" :« إعلامي مرتزق اختلط في كرشه الدولار بالريال والدرهم والدينار، ذهب إلى دولة حاصرها جيرانها حسدًا وغلًا طامعًا في شوال رز، فلم يكترث له أحد لأن القضية العادلة لا تحتاج لمرتزقة، فغادر يجر أذيال الخيبة، فتحول من شاتم لمن حاصر إلى شاتم لمن وقع عليه الحصار، أي بجاحة هذه. ألا تستحي؟»، حسب نص ما كتبه.

واتضح من تعليقات متابعيه أنه يقصد الإعلامي محمد الهاشمي.

وكان "الهاشمى: كتب مؤخرًا عبر حسابه على "تويتر" :« ‏الله يحمي ‎مصر الغالية وشعبها وجيشها. بحول الله.. من اليوم فصاعدا، سأبذل كل ما في وسعي للمساهمة في صد خطر ‎قطر ومكرها وكيدها عن مصر العزيزة قلب العروبة وحصن الإسلام».

وتابع :« عهد ووعد. والله على ما أقول شهيد.. وسامحوني على أي تجاوز سابق في حقكم بغير حق.. يعلم الله صدق محبتي لكم واعتزازي بكم».