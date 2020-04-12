4 وفيات و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، عن تسجيل 4 وفيات و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن الوزارة: "سجلت مختبراتنا اليوم 34 إصابة جديدة في محافظات بغداد والسليمانية وأربيل والبصرة".

وأضاف: "تم تسجيل 4 وفيات في بغداد وكركوك والبصرة والسليمانية"، مشيرا إلى أن "الوزارة فحصت، 1526 نموذجا في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق".

وأشار البيان، إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1352 إصابة، والوفيات 76 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 640".



