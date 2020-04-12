تعرف على أسعار الدولار اليوم الأحد

12 أبريل 2020 - 07:49 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا.



وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك البركة 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.



وفي بنك التعمير والإسكان سجل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.



بينما بلغ سعر العملة الأمريكية في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.



وفي بنك قناة السويس بلغ السعر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.



وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل السعر 15.72 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

