"الديهي":رائحة شياط اقتصادي وشوال البصل أغلى من برميل النفط

12 أبريل 2020 - 07:37 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنني أضع يدي على قلبي من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي، وربما نتعرض لأزمة اقتصادية عالمية مثلما حدث من قبل، فهل نحن مستعدون للخروج من هذه الأزمة، معقبًا: "أدعو كل مواطن مصري أن يضع يده على قلبه خوفًا على الاقتصاد المصري" .

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن هذه دعوة للحذر والعمل وليس للخوف والتكاسل، متابعًا: "أراقب من الأن بوادر دخان لحريق كبير يلتهم الاقتصاد العالمي، وأشتم رائحة شياط اقتصادي بدأت بانهيار أسعار النفط، وعلينا أن ننتبه لما يحدث؛ لأننا لنا مقعد بالسفينة التي تقود العالم في المرحلة القادمة وهذا بالعمل وليس بالتمني"، منوهَا أن سعر برميل البترول اليوم 24 دولار، في حين أن سعر شوال البصل 27 دولار.

وتابع، أن هناك مؤسسات دولية أكدت أن الوضع الاقتصادي لمصر جيد جدًا رغم الانخفاض الكبير في إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات غير النفطية، حيث أن مؤسسة فيتش سوليوشن رشحت مصر لاحتلال صدارة المنطقة من حيث معدلات النمو بتسجيل نموا بنسبة 4.1%.