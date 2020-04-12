  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:07 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عماد أديب

عماد أديب: الرئيس السيسى أدار أزمة كورونا بحكمة وأمانة

عمرو أديب

"أديب" يشيد بإحدى قرى كفر الشيخ.. تعرف على السبب

منحة

تفاصيل هامة بشأن صرف منحة الرئيس للعمالة المؤقتة

الأردن

ماذا فعلت الأردن للقضاء على تفشي فيروس كورونا؟

أسامة هيكل

وزير الإعلام : قلقون من رمضان.. والكورة في ملعب هؤلاء

صورة

النواب البريطانيون يشترون بسكويت بـ 122 ألف جنيه إسترليني

طقس

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

وزير داخلية تركيا

وزير الداخلية التركي يتقدم باستقالته.. تعرف على السبب

المصاب

فيديو.. مصاب بـ «كورونا» يحذر الشباب: لا تفعلوا مثلي

صورة

مخاوف من كارثة إشعاعية جديدة لمفاعل «تشيرنوبيل»

عالمة بريطانية: طرح لقاح كورونا في هذا التوقيت

عرب وعالم

صورة
صورة
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

علماء بريطانيون: طرح أول لقاح لفيروس كورونا في الخريف

#

"ساويرس": أحافظ على أموالي من "كورونا" باستثمارها في هذا الشيء

#

مصابو كورونا في إسرائيل وصلوا هذا الرقم

#

أمريكا.. أول تجربة لـ"لقاح" ضد "كورونا"


قالت سارة جيلبرت، أستاذة علم اللقاحات في جامعة أكسفورد، إن لقاحًا لفيروس كورونا سيكون متاحًا للاستخدام بحلول سبتمبر المقبل، معبرة عن ثقتها في نجاحه في القضاء على الفيروس المميت، الذي أثار حالة من الذعر في جميع أنحاء العالم، وأصاب وقتل أكثر من مليون شخص حتى الآن.


وأضافت أنها "واثقة بنسبة 80 في المائة" من أن اللقاح الذي ينتجه فريقها البحثي سيؤدي إلى القضاء على الفيروس القاتل، وأشارت إلى أن إيمانها باحتمال أن يصبح جاهزًا بحلول سبتمبر هو أكثر من "حدس"، لافتة إلى أنه من المقرر أن تبدأ التجارب البشرية للقاح بعد أسبوعين.




يعد فريق البروفيسور جيلبرت في أكسفورد جزءًا من جهد عالمي للعثور على لقاح مضاد للفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من مائة ألف شخص حول العالم.

وشددت على أنه "لا يمكن لأحد أن يعد بأنه سيعمل"، لكن من الممكن "إذا سارت الأمور على أكمل وجه". 

وتابعت البروفيسور جيلبرت لصحيفة "التايمز": "أعتقد أن هناك فرصة كبيرة للعمل على أساس أشياء أخرى قمنا بها مع هذا النوع من اللقاحات. إنه ليس مجرد حدس، كل أسبوع يمر لدينا المزيد من البيانات لننظر إليها. سأختار 80 في المائة، هذه وجهة نظري الشخصية".

لكن إحدى العقبات التي يمكن أن تضع عقدة في الجدول الزمني للبروفيسور جيلبرت هي أن الإغلاق العام في بريطانيا قد يجعل اختبار اللقاح أكثر صعوبة، لأن عدم التواصل البشري سيؤدي إلى خفض الإصابات في بريطانيا، لذا سيتعين على الباحثين إجراء تجارب في مكان ما بمعدل أعلى للحصول على نتيجة أسرع.


غير أن مطوري لقاحات آخرين قالوا إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى عام قبل أن يصبح اللقاح جاهزًا للتوزيع في جميع أنحاء العالم.

وضخت الحكومة البريطانية 210 مليون جنيه استرليني في صندوق دولي للعثور على اللقاح. وقال مسؤولون بريطانيون أيضًا، إن الحكومة ستكون مستعدة لشراء ملايين الجرعات إذا أثبتت التجارب نجاحها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قرار هام من النائب العام بشأن واقعة منع دفن طبيبة الدقهلية
» وفاة الحاخام الأكبر لليهود إثر إصابته بـ"كورونا"
» "الأطباء العرب": بتدابير احترازية لا ينتقل كورونا من الموتى
» تركته للموت.. باريس تتخلى عن مشرّد مصاب بكورونا
» ترامب للأمريكيين: سننتصر على كورونا
» ممرض متعافي من كورونا: هكذا استقبلي أهل قريتي
» وزير الإعلام : مصر محظوظة بأزمة كورونا لهذا السبب الهام
» وزير الإعلام: المدن الجامعية مجهزة لاستقبال حالات الكورونا
» احذر.. «كورونا» ينتقل على مسافة 4 أمتار في الهواء
» ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد
» "الديهي" يستعين بـ"سامي كمال الدين" لإثبات هذا الأمر على أيمن نور

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:34 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية