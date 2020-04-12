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تراجع كبير.. 431 حالة وفاة بـ "كورونا" فى إيطاليا

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الطيب حسين

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أعلنت السلطات الإيطالية، عن تراجع كبير للحصيلة اليومية في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 431 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أقل معدل منذ 19 مارس.

وقال مدير هيئة الحماية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 431 حالة ووصل إلى 19899 بعدما كان على مستوى 19468 مساء أمس السبت.

وشدد بوريلي على أن هذه الحصيلة اليومية تمثل أقل معدل منذ 19 مارس، بتراجع كبير في وتيرة الوفيات، حيث سجلت في البلاد يوم 8 أبريل 542 حالة، ويوم 9 أبريل 610، وفي 10 أبريل 570، وفي 11 أبريل 619.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت بواقع 4092 حالة ووصلت إلى 156363.  

وتشير الأرقام الأخيرة إلى استقرار نسبي في هذا المعدل، حيث سجلت في البلاد على مدار الأيام الماضية ارتفاعات لا تتجاوز 4805 حالات بمجملها.

كما ذكر بوريلي أن عدد المصابين الراقدين في غرف العناية المركزة شهد انخفاضا لليوم الـ9 على التوالي، وبلغ حاليا 3343، مقارنة مع 3381 أمس السبت.

وأفاد بارتفاع عدد المتعافين من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1787، حيث بلغت حصيلة حالات الشفاء 34211.

وتعتبر إيطاليا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، والثالثة من حيث الإصابات. 



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