تسجيل 18 وفاة و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد، تسجيل 18 وفاة و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 293 والإصابات إلى 1914.

وقال المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي الفيروس جمال فورار، إن 591 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة في 27 مدينة معنية بانتشار الوباء، فيما أحصت 11 مدينة ما بين حالة واحدة إلى 3 حالات.

وكانت السلطات الصحية أكدت أمس السبت، تسجيل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بالفيروس.