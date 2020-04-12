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وفاة الممثل الكوميدي «تيم بروك تايلور» بفيروس كورونا

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الممثل الراحل
الممثل الراحل
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فتحي مجدي

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توفي النجم الكوميدي ، تيم بروك تايلور عن 79 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل الفنان، إن نجم المسلسل الكوميدي "ذا جوديز" (الأشياء الجيدة) في السبعينيات، توفي صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس (كوفيد 19).

وأضاف: "سنتذكره كثيرًا ولكن يجب أن نذكر فقط الأشياء الجيدة، وأنا آسف لأني لم أكن أعلم. كان لديه بالطبع العديد من المعجبين الذين كان يعاملهم بمرح دائمًا حتى بعد التدريبات الطويلة والشاقة والتسجيلات".

وتابع: “نحن ممتنون لأن لدينا الكثير من أعماله لعرضها وقراءتها والاستماع إليها. في كل وقت معنا وفي جميع أعماله في مجال الترفيه، كان زوجته كريستين تدعمه".

وشارك "تيم" في العديد من الأعمال الهزلية، وشارك في الدراما الطبية التي عرضتها "بي بي سي" في عام 2015.

يذكر أن بريطانيا سجلت حتى الآن نحو 10 آلاف وفاة بفيروس كورونا، وهو خامس أعلى رقم في العالم.

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