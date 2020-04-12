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تغريم مواطن تدلّى من شرفة مسكن لالتقاط صورة سيلفي

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غرمت الشرطة الروسية مواطنا تدلّى من شرفة مبنى سكني أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي، وذلك لانتهاكه قواعد العزل الصحي المفروضة في موسكو.

وأفادت وزارة الداخلية الروسية، بأن عناصر من الشرطة أنقذوا اليوم الخميس رجلا تبين أنه حاول التقاط صورة سيلفي جالسا على حافة نافذة شرفة شقة على الطابق الـ15 بمبنى سكني في ضاحية نيكراسوفكا بالعاصمة موسكو.

وأوضحت الداخلية، أن المواطن سقط من حافة النافذة لكنه أمسك بها بيديه فيما حاولت سيدة كانت بالشقة مساعدته، واستطاع عناصر الشرطة إنقاذه حيث دخلوا إلى الشقة وسحبوه عبر النافذة.

واكتشفت الشرطة خلال استجواب الرجل أنه كان في زيارة صديقته، مما يعني أنه خالف قواعد العزل الذاتي المفروضة في ظل انتشار كورونا وغادر محل إقامته، وتم تحرير غرامة مالية ضده.



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