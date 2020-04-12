تسجيل 758 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى نيويورك

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، اليوم الأحد، عن تسجيل 758 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف للحصيلة اليومية.

وأفاد كوومو، في مؤتمره الصحفي اليومي بارتفاع العدد العام للمتوفين جراء الفيروس في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 758 حالة جديدة ليبلغ مستوى 9385 بعد أن كان 8627 أمس السبت.

ولفت كوومو إلى أن هذه الإحصائية هي الـ6 على التوالي التي تفيد بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في نيويورك تتجاوز الـ700 حالة، الأمر الذي وصفه بـ"المأساوي".

ويمثل هذا الرقم مع ذلك تراجعا طفيفا في الحصيلة اليومية للوفيات، حيث سبق أن سجلت الولاية 799 حالة الخميس، و777 في الجمعة، و783 أمس السبت.



