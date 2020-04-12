"لسه شباب".. والدة فنان شهير تثير الجدل بجمالها

12 أبريل 2020 - 05:45 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان السوري الشهير ?باسل خياط? مع والدته، التي لفتت الأنظار بملامحها الجميلة، والشبه الكبير بينهما، لناحية ملامح الوجه، كما بدت وكأنها شقيقته وليست أمه.

وأثارت الصورة التي كان قد نشرها الفنان السوري عبر حسابه على "إنستجرام"، جدلاً واسعاً بين عدد كبير من المتابعين، الذين تغزلوا بوالدة خياط، وأثنوا على جمالها وعلى محافظتها على شكلها الطبيعي، من دون الخضوع لعمليات التجميل لتغيير ملامحها، كما علق البعض متسائلين ": دي أمك ولا أختك.. ما شاء الله"، بينما قال آخر :" لسه شباب ربنا يحفظها".

من ناحية أخرى، يباشر خياط تصوير مشاهده في مسلسل "النحات" في بيروت، بعد أن تم توقيف التصوير مؤقتاً بسبب فيروس كورونا، وتشاركه البطولة ندى أبو فرحات وأمل بوشوشة وليا بو شعيا.





