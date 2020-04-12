العاهل السعودي يوافق على قرارات فورية

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بعد إعلان وزارة الصحة في السعودية اليوم الأحد، عن تسجيل سبع وفيات و429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على عدد من القرارات الصادرة عن المجلس الصحي السعودي.

وحسب وسائل الإعلام السعودية، فغن هذه القرارات تضمنت اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسجلات الصحية، بالإضافة إلى الموافقة على المعايير التفصيلية لسيارات الإسعاف بعد قيام الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لاعتماد المعايير التفصيلية مع السماح للقطاعات الصحية بإضافة مواصفات ومعايير طبية أخرى لسيارات الإسعاف الخاصة بمرافقها حسب الحاجة والتخصص.

وقد اشتملت الموافقة الكريمة على تطبيق مؤشرات الأداء في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، على أن تلتزم القطاعات الصحية بإرسال تقارير عن تطبيق تلك المؤشرات للأمانة العامة للمجلس لتحليلها من قبل اللجنة الوطنية لتطوير طب الطوارئ سنوياً.

وكذلك تمت الموافقة على مشروع الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي، والتوسع في إشراك أصحاب المصلحة والمستفيدين والجمعيات العلمية ذات العلاقة في المشروع، وكذلك الاستفادة من دراسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن.


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