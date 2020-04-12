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الموت يفجع الفنانة دنيا عبدالعزيز

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دنيا عبدالعزيز
دنيا عبدالعزيز
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محمد فضل- متابعات

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فنانة

البرنس

دنيا عبدالعزيز

فجع الموت اليوم الفنانة دنيا عبدالعزيز، بفقدان والدتها بعد صراع مع المرض.

أعلن ذلك الفنان، أحمد فريد، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" "چودي في زمة الله.. توفيت الي رحمة الله تعالى والدة دنيا عبد العزيز".

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، تخوض السباق الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد،عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين.


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