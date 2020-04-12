بشرى سارة بشأن "كورونا" فى السعودية

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شهدت مكة المكرمة ما يمكن تسميته بشرى سارة، حيث تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، عن يوم أمس الأول.

التراجع جاء بشكل طفيف، حيث سجلت 103 حالات ليوم أمس، وهي أقل ببسيط عن يوم أمس الأول الذي سجلت فيها 131 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 955 حالة، منها 825 حالات نشطة، و116حالة تماثلت للشفاء بعد أن سجلت حالة وحيدة جديدة تماثلت للشفاء.

فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 14 حالة بعد أن سجلت أمس 3 حالات وفاة جديدة.

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