السعودية.. مفاجأة بشأن استخدام مياه زمزم لعلاج "كورونا"

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ذكرت صحيفة سبق السعودية، أن الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وجه بتوزيع ماء زمزم على المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وتضمن توجيه السديس توزيع ماء زمزم على المستشفيات التي تحتضن المصابين، وتقدم لهم الرعاية والعلاج، خلال فترة مرضهم.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة ارتفع إلى 4033، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 52 حالة.



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