  • الإثنين 13 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:04 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عماد أديب

عماد أديب: الرئيس السيسى أدار أزمة كورونا بحكمة وأمانة

عمرو أديب

"أديب" يشيد بإحدى قرى كفر الشيخ.. تعرف على السبب

منحة

تفاصيل هامة بشأن صرف منحة الرئيس للعمالة المؤقتة

الأردن

ماذا فعلت الأردن للقضاء على تفشي فيروس كورونا؟

أسامة هيكل

وزير الإعلام : قلقون من رمضان.. والكورة في ملعب هؤلاء

صورة

النواب البريطانيون يشترون بسكويت بـ 122 ألف جنيه إسترليني

طقس

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

وزير داخلية تركيا

وزير الداخلية التركي يتقدم باستقالته.. تعرف على السبب

المصاب

فيديو.. مصاب بـ «كورونا» يحذر الشباب: لا تفعلوا مثلي

صورة

مخاوف من كارثة إشعاعية جديدة لمفاعل «تشيرنوبيل»

جونسون لطاقمه الطبي: مدين لكم بحياتي

عرب وعالم

جونسون لطاقمه الطبي: مدين لكم بحياتي
جونسون لطاقمه الطبي: مدين لكم بحياتي
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد تحذيره من نقص الأجهزة الوقائية.. وفاة طبيب بريطاني مسلم بكورونا

#

آخر التطورات الصحية لـ"جونسون" بعد إصابته بكورونا

#

تلميح خطير من ترامب عما ستفعله أمريكا لمواجهة كورونا

#

بيان عاجل بشأن صحة "جونسون" بعد نقله للعناية المركزة

جونسون

كورونا

مدين لكم بحياتي

الطاقم الطبي

وجّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رسالة شكر لطاقمه الطبي عقب خروجه من العناية المركزة.

وقال جونسون في رسالته التي أشاد فيها بدور الطاقم الطبي: "إنني مدين لكم بحياتي".

وأضاف جونسون أنه بعد الرعاية النموذجية التي تلقاها من الأطباء والممرضات خلال فترة علاجه من فيروس كورونا أنه  لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية.. مدين لهم بحياتي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد قضى، السبت، ليلته السابعة في مستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية، بعد دخوله إليه يوم الأحد الماضي إثر تدهور حالته الصحية، في أعقاب 10 أيام من العزل الذاتي المنزلي.

وقد بقي جونسون تحت العناية المركزة لمدة 3 ليال، حيث نقل إلى جناح المستشفى العادي بعد تعافيه وتجاوزه مرحلة صعبة من المرض.

وكان مقطع فيديو قد انتشر  أمس يظهر لحظة خروج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من العناية المركزة.

وأظهر الفيديو جونسون وهو محمول على سريره المتنقل من داخل العناية، حيث اصطف الأطباء والعاملون بالمستشفى ليعربوا عن سعادته بخروجه بوصلة من التصفيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قرار هام من النائب العام بشأن واقعة منع دفن طبيبة الدقهلية
» وفاة الحاخام الأكبر لليهود إثر إصابته بـ"كورونا"
» "الأطباء العرب": بتدابير احترازية لا ينتقل كورونا من الموتى
» تركته للموت.. باريس تتخلى عن مشرّد مصاب بكورونا
» ترامب للأمريكيين: سننتصر على كورونا
» ممرض متعافي من كورونا: هكذا استقبلي أهل قريتي
» وزير الإعلام : مصر محظوظة بأزمة كورونا لهذا السبب الهام
» وزير الإعلام: المدن الجامعية مجهزة لاستقبال حالات الكورونا
» احذر.. «كورونا» ينتقل على مسافة 4 أمتار في الهواء
» ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد
» "الديهي" يستعين بـ"سامي كمال الدين" لإثبات هذا الأمر على أيمن نور

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:34 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية