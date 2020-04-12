جونسون لطاقمه الطبي: مدين لكم بحياتي

12 أبريل 2020 - 02:53 م

وجّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رسالة شكر لطاقمه الطبي عقب خروجه من العناية المركزة.

وقال جونسون في رسالته التي أشاد فيها بدور الطاقم الطبي: "إنني مدين لكم بحياتي".

وأضاف جونسون أنه بعد الرعاية النموذجية التي تلقاها من الأطباء والممرضات خلال فترة علاجه من فيروس كورونا أنه لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية.. مدين لهم بحياتي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد قضى، السبت، ليلته السابعة في مستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية، بعد دخوله إليه يوم الأحد الماضي إثر تدهور حالته الصحية، في أعقاب 10 أيام من العزل الذاتي المنزلي.

وقد بقي جونسون تحت العناية المركزة لمدة 3 ليال، حيث نقل إلى جناح المستشفى العادي بعد تعافيه وتجاوزه مرحلة صعبة من المرض.

وكان مقطع فيديو قد انتشر أمس يظهر لحظة خروج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من العناية المركزة.

وأظهر الفيديو جونسون وهو محمول على سريره المتنقل من داخل العناية، حيث اصطف الأطباء والعاملون بالمستشفى ليعربوا عن سعادته بخروجه بوصلة من التصفيق.