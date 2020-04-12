نانسي عجرم تهنئ متابعيها بعيد الفصح وتطلب هذا الأمر

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نانسي عجرم
نانسي عجرم
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متابعات- علا خطاب

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تويتر

عيد الفصح

نانسي عجرم

وجهت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، رسالة لمتابعيها بمناسبة عيد الفصح المجيد من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت نانسى عجرم من خلال تغريدتها: "يا رب بهالعيد منطلب منك تخلصنا وتخلص العالم من الظروف الصعبة يلي عم تمرق علينا.. وتحمينا وتعطينا قوّة أمل ببكرا يرجع يجمعنا بالناس اللي منحبن.. ونعيش الحياة بأبسط تفاصيلها الحلوة... فصح مجيد".

ومؤخرا أعلنت رهاب بيطار محامية قتيل فيلا نانسي عجرم انسحابها من القضية المنظورة بالقضاء اللبنانى التى قتل فيها الشاب السوري محمد الموسى على يد زوج  نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم.

وقالت رهاب: إنه حفاظا على اسمى ومكانتى أعلنت هذا الانسحاب، أعود لتتفرغ للاهتمام بالقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان.


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