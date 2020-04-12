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الأم الشجاعة.. تقطع 1400 كيلو متر لإرجاع ابنها

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الام الشجاعة
الام الشجاعة
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متابعات- أمينة عبد العال

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الهند

كوفيد 19

الام الشجاعة

وضع الله سبحانه وتعالي الجنة تحت أقدام الأمهات اعترافا بفضلهن وتضحياتهن المتكررة من أجل أبنائهن وتجسد ما فعلته "راجيا بيجوم" المعلمة الهندية كأكبر دليل على ذلك، فلم تعبأ بطول الطريق ولا صعوبته ولا المخاطر التي  قد تتعرض لها لإرجاع ابنها.

وتبدأ القصة بذهاب"نظام الدين" إلى مدينة نيلور في 12 مارس للقاء صديقه من معهد"Neet " للتدريب في حيدرآباد، إلا أنه تم  فرض حظر السفر بين معظم المدن فعلق هناك، فأخذت الأم الشجاعة مهمة إنقاذ ابنها علي عاتقها متحدية جميع المخاطر وبالفعل ركبت "السكوتر" وسرة من الطعام وزجاجة مياه وعلبة بنزين إضافية سعتها 5 لترات، بدأت الرحلة لاستعادة ابنها من مدينة "نيلور" في 6 إبريل ووصلت إلى نيلور اليوم التالي مسافرة بمفردها في الليل عبر العديد من المدنـ واستعادة ابنها.

وبعد نجاح مهمتها قالت في تصريحاتها الصحفية التي نشرتها "صدى البلد": "لقد واجهت مشاكل في الطريق حيث لم يكن معي طعام خاصة مع إغلاق المحلات وكان معي فاكهة فقط واسترحت علي الطريق لمدة دقائق علي فترات متقطعة وبعد أن وصلت لابني في اليوم التالي مبكرا التقطت أنفاسي وكانت رحلة العودة بالنسبة لي سهلة لأن ابني معي وسافرت ليلا دون خوف وبدأنا رحلتنا 4 مساء ووصلنا إلي بودان اليوم التالي في الساعة 3 مساء.

وأشارت إلي أن بعد عودتها نشر أحد زملائها في المدرسة القصة على "واتس آب" واستضافها الإعلاميون ووجهت الشكر للشرطة على مساعدتها لهم علي الطريق وتقديم الطعام لهم".

وأنهت كلمتها قائلة: "كل شخص له قلب وحب في المجتمع واناشد الجميع أن يبقوا في منازلهم لمنع تفشي فيروس"كوفيد 19".  

ولم تكن تلك المرة الأولي تسافر فيها علي الطريق لوحدها لمسافة طويلة فقد اعتادت أن تسافر يوميا لمدة 25 كيلو مترا من وإلي مدرسة ماندال باريشاد الابتدائية في سالامباد لعدة سنوات مما جعلها قائدة متمرسة.

جدير بالذكر أن المعلمة الهندية تواجه صعوبات في تربية أولادها بعد وفاة زوجها محمد ولي الدين وكان يعمل بمدرسة حكومية وتوفي 2006، وأبناؤها هم يسار ونظام الدين وعائشة.


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