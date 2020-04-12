مفاجأة تفجرها محامية مؤسس "ويكيليكس"

12 أبريل 2020 - 02:03 م

أعلنت ستيلا موريس محامية لجوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" عن مفاجأة تجمعها به وهي إنجابها طفلين منه، لافتة إلي أن قصة حب نشأت بينهما عندما كان لاجئا في سفارة الإكوادور في لندن وأسفرت عن الطفلين الذي يبلغ عمر أحدهما عامين والآخر عام واحد.

وأضافت ستيلا التي تبلغ من العمر 37 عاما ومن جنوب أفريقيا عن أن أسانج الذي تطلب الولايات المتحدة تسليمه لمحاكمته بتهمة التجسس هو والد ابنيها، لافتة إلي أنها اختارت كشف وجود الطفلين "جابريال و ماكس" لأنها تخشي أن تكون حياة"أسانج" في خطر إذا بقي في السجن الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة في العاصمة البريطانية بسبب انتشار وباء "كورونا" المستجد.

وكان القضاء البريطاني رفض في نهاية مارس الماضي الإفراج عنه معتبرا أن هناك أسبابا تؤكد أنه قد لا يلبي استدعاء المحكمة له في المستقبل.

جدير بالذكر أن قد تم القبض عليه على خلفية نشره أكثر من 700 ألف وثيقة سرية حول نشاطات أمريكية عسكرية في عام 2010.