العروض تنهال على نجم الأهلى

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رحيل

تلقى الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى 3 عروض من أندية خليجية لتدخل على خط التفاوض مع اللاعب، بعدما تضاءلت فرصة اللاعب فى البقاء ضمن صفوف الفريق مُستقبلاً.

وتتجه النية فى الأهلى للاستغناء عن خدمات اللاعب لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق فى أزمة مع فايلر المدير الفنى للأهلى جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربى للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى وتبقى على الجناح الأنجولى لحين إشعار آخر.


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