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"خليك في البيت" تثير غضب اليابانيين

عرب وعالم

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني
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متابعات- أمينة عبد العال

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تويتر

رئيس الوزراء الياباني

#من تظن نفسك

أثارت الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للمواطنين على موقع التدوينات" تويتر" بالبقاء في المنزل موجة غضب عارمة بين اليابانيين. 

وانتشر تريند"من تظن نفسك" ردا علي رئيس الوزراء بعد مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو جالس علي الأريكة مع كلبه ويشرب الشاي ويقرأ، ووجه في المقطع رسالة إلى المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم.

واعترض المواطنون على رسالته لأنهم قالوا إنه تجاهل معاناة من يكافحون لكسب العيش خلال انتشار الوباء، وكتب متابعيه" في وقت يكافح فيه الناس من أجل البقاء ومع عرض مقطع بهذا الترف لا يسع المرء إلا أن يتساءل .. من تظن نفسك؟، حسبما نشرت وكالة"رويترز".

وعلي الجانب الآخر علق مواطنون لصالحه حيث قال البعض من حقه أيضا الحصول علي وقت دون عمل.

جدير بالذكر أن تغريدة آبي حصدت أكثر من 20 ألف تعليق و 77 ألف إعادة تغريد و276 ألف إعجاب.


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